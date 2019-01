Dl Sicurezza, Meloni: "FdI pronta a denunciare sindaci dissidenti"

"Fratelli d'Italia è pronta a denunciare in procura i sindaci che si rifiutano di applicare la legge e dare piena attuazione al dl Sicurezza". Lo ha detto Giorgia Meloni, riferendosi ai primi cittadini che hanno annunciato la sospensione delle norme previste dal decreto voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Meloni ha quindi sottolineato che "in Italia la legge è uguale per tutti, anche per i sostenitori dell'immigrazione incontrollata".