Dl Sicurezza, il sindaco di Milano Sala: "Salvini ci ripensi"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a rivedere il decreto Sicurezza. "Così non va, noi sindaci avevamo chiesto che venisse ascoltata la nostra opinione", ha scritto su Facebook il primo cittadino meneghino. Secondo Sala, inoltre, occorre "valutare l'impatto sociale ed economico del provvedimento" sulle città in cui si riverseranno "più persone per strada senza vitto e alloggio".