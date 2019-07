nuovo braccio di ferro 12 luglio 2019 12:47 Dl Sicurezza bis, Salvini minaccia: "O passano i nostri emendamenti o non si va avanti" Scintille col M5s, Fraccaro: "I leghisti non facciano le vittime ma lavorino in Aula". Di Maio: "No a scuse per far cadere il governo". Fico riammette alcuni emendamenti

"O passa questo testo o è un problema grosso per il governo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito agli emendamenti per le forze dell'ordine della Lega al decreto sicurezza bis. "O ci sono questi emendamenti o non si va avanti", ha aggiunto Salvini, precisando a chi gli ha chiesto se il rischia di saltare: "È una questione di principio". L'M5s replica: alcuni di quegli emendamenti portano anche la nostra firma".

Fraccaro: "Salvini lavori a riformulazioni invece di fare vittima" - "Basta attacchi alle Camere: gli emendamenti al decreto Sicurezza, firmati anche dal M5S, vengono vagliati come da prassi e alcuni sono gia' stati rimanessi. Salvini lo sa, lavori alla riformulazione dei testi invece di fare la vittima. Noi siamo al fianco delle forze dell'ordine". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro.



Di Maio: no a pretesti per far cadere il governo - "Non si cerchino pretesti per far cadere il governo: sono pronto a incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugliemendamenti al decreto Sicurezza bis". Lo ha dichiarato il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio. "Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore", ha aggiunto Di Maio.



Fico riammette emendamenti su polizia - Dopo il botta e risposta tra Lega e M5s Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto a ricorsi su emendamenti a Sicurezza Bis, con lettera inviata ai presidenti delle Commissioni competenti alla Camera: riammessi tutti quelli che riguardano la Polizia di stato e il ministero dell'Interno. Confermata invece l'inammissibilità norme su vigili del fuoco e polizia locale, che possono essere inserite nel ddl sulla polizia locale approvato ieri dal Cdm.

M5s: "Nessun problema politico" - "Siamo costretti a ribadire: sul Decreto Sicurezza Bis non c'è alcun problema politico. C'è condivisione sul testo base e c'è pieno accordo di maggioranza sugli emendamenti". Questa la nota del MoVimento 5 Stelle Camera. Salvini aveva invece accusato i pentastellati di bloccare gli emendamenti al decreto. Nel comunicato i 5 stelle ricostruiscono quanto accaduto nelle Commissioni della camera e, pur senza citare il premier leghista, invitano a non alimentare "inutili polemiche".



I 5s alla Lega: "Lavorare senza polemiche" - "Le commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera sono al lavoro. Le polemiche di queste ore però non aiutano. Alcuni emendamenti al testo sono stati dichiarati inammissibili perché estranei al provvedimento che è stato scritto e approvato in Consiglio dei Ministri. Trattandosi di un decreto legge, purtroppo, i margini di modifica sono limitati. E' il regolamento a dirlo, non c'è alcuna volontà politica dietro. Siamo comunque riusciti a far rientrare nella discussione gli emendamenti che riguardano i buoni pasto per la Polizia. E' un piccolo successo di cui siamo orgogliosi. Altri sono per il momento rimasti fuori. Ma è bene ricordare, a dimostrazione di quanto affermato, che su quegli emendamenti c'è anche la nostra firma! Quindi sono politicamente condivisibili, perché si tratta delle nostre Forze dell'ordine. Sono cioè pienamente sostenuti dal gruppo M5s". "C'è solo una cosa da fare adesso - conclude la nota del M5s -: lavorare. Se si evitano polemiche inutili, si può ancora risolvere la situazione. Ma bisogna volerlo in due. Basta con le polemiche a andiamo avanti".