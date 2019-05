Dl sicurezza bis, Di Maio critica Salvini: sono deluso, nulla su rimpatri

"Il lavoro da fare adesso sono i trattati di cooperazione internazionale. Per ridistribuire i migranti la peggior cosa da fare è allearsi con Orban". "Non vorrei che il dl sicurezza Bis fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane".



"Ognuno pensi al suo e lo faccia col massimo dell'impegno", prosegue di Maio in un post su Facebook riferendosi ai rimpatri. "Questa - dice richiamando al senso di responsabilità - è un po' la scusa dell'alunno che non ha fatto i compiti a casa. Se c'è uno stallo, il MoVimento 5 Stelle è felice di dare il suo contributo e di aiutare. L'obiettivo è il risultato!".



"Servono - sottolinea - moderazione e intelligenza per fare le cose bene, per aiutare le imprese, per sostenere la crescita e lo sviluppo. Se invece il fine è prendere qualche titolo di un giornale allora non va bene, perché io la vedo come una presa in giro".



Migranti, Matteo Salvini: combatterò chi rimpiange i porti aperti - "Nel 2019 meno sbarchi, meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile",ha invece affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che dal primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo di un anno fa.