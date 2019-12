Dl Sicilia, Villarosa: "Trovato l'accordo su rientro conti in 10 anni"

E' stato trovato l'accordo nella maggioranza sul decreto legislativo sulla Sicilia. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, a proposito del provvedimento all'ordine del giorno del Cdm. "Le soluzioni normative individuate saranno utili alla Regione per ripianare il disavanzo di amministrazione, e le quote di disavanzo non recuperate, in un periodo di 10 anni", ha detto. Il dl sulla Sicilia era stato contestato da Iv.