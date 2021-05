Dl Semplificazioni, in bozza sanzioni per dirigenti che frenano digitale nella P.a.

agenzia

I dirigenti pubblici diventano responsabili della transizione digitale della P.a.: chi frena questo processo, infatti, sarà sanzionato a seconda della gravità delle violazioni, da tagli alla retribuzione fino alla perdita dell'incarico. Così la bozza del decreto Semplificazioni. Previste anche multe da 10mila a 100mila euro per chi non fornirà dati e documenti richiesti dall'Agid (l'Agenzia per l'Italia digitale) per il monitoraggio delle attività.