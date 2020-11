Dl Ristori bis bozza, nuovi congedi parentali per aree rosse | Rinvio tasse per tutte le attività chiuse in zone rosse

Arrivano nuovi congedi parentali per i genitori delle zone rosse. E' quanto si legge in una bozza del dl Ristori bis in attesa del Cdm . Nel testo previsto un bonus baby sitter da mille euro per i genitori che hanno i figli iscritti alle medie ma costretti alla Dad per effetto delle restrizioni previste per le zone rosse dall'ultimo Dpcm. Disposti 300 milioni per il trasporto pubblico locale. Aiuti per altre 19 categorie: dallo zoo ai fuochi d'artificio.

Per il trasporto pubblico locale fino a 100 milioni potranno essere anche usati per i "servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti" sempre nel 2021, per fare fronte alle misure anti-covid laddove nel periodo precedente all'epidemia si sia registrato un "riempimento superiore al 50% della capacità".

200% in zone rosse a 57 nuove categorie Contributo raddoppiato rispetto all'estate per 57 nuove categorie di attività che dovranno chiudere perche' operano nelle zone rosse: la bozza del decreto Ristori Bis aumenta dal 150% al 200% il ristoro per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovino in zone rosse o arancioni. La nuova lista di codici Ateco allegata al provvedimento include i negozi (dall'abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti (visto che anche i mercati sono chiusi), gli estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali (canili, dogsitter, toelettatura) e le agenzie matrimoniali.

Il Piemonte vara la stretta per frenare i contagi Covid: chiusi nel weekend i centri commerciali, didattica a distanza al 50%, a rotazione, per 135mila studenti dalle classi seconde alle quinte delle superiori. In particolare, nuove limitazioni alla movida a Torino, per il momento in tre aree considerate le più critiche.

Ristori per altre 19 categorie Altre 19 categorie ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la bozza della tabella dei codici Ateco aggiornata, che sarà allegata al decreto Ristori bis. Compaiono molte delle categorie che avevano lamentato l'esclusione in questi giorni: avranno contributi al 100% i bus turistici e anche i trasporti lagunari, i fotoreporter, chi fa corsi di danza, le lavanderie industriali, i negozi di bomboniere i traduttori e anche i produttori di fuochi d'artificio.

Al 200% arriveranno invece guide alpine, musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo. Incluse anche la ristorazione senza somministrazione, come rosticcerie e pizzerie al taglio, e gli internet point, che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate.

Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti Bonus baby sitter da mille euro per i genitori che hanno i figli iscritti alla scuola media ma costretti alla Dad. Al beneficio hanno diritto i lavoratori non dipendenti "iscritti alla Gestione separata" Inps "o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e che non possono lavorare in smartworking, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Arruolamento 100 medici e infermieri militari Arruolamento a tempo determinato di 100 tra medici e infermieri militari. Per far fronte all'emergenza Covid è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare,. Nel dettaglio, si tratta di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; e70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

340 milioni per stop contributi agricoltura Nella bozza si prevedono 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra.