Dl Rilancio, Gualtieri: un grande piano di ripresa con aiuti da oltre 16 miliardi

Il nuovo decreto anti-Covid contiene "l'impostazione per il rilancio dell'economia secondo cui il governo svilupperà un grande piano di ripresa fatto di riforme e investimenti. Ci sono alcuni primi elementi importanti che vanno oltre i mesi dell'emergenza, penso alla eliminazione delle clausole di salvaguardia" e si interviene "su alcuni fattori" per "una ripartenza che sia al passo con le sfide". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Aiuti da 16 miliardi - Nel piano, ha spiegato in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, "c'è un corposo mix di misure a sostegno delle imprese che si configura tra i più articolati e completi tra quelli adottati dai vari Paesi, graduato sulla dimensione e la tipologia delle imprese, un pacchetto di misure da oltre 16 miliardi, cui vanno aggiunti gli interventi sul fisco". Gualtieri parla di "contributi a fondo perduto, incentivi, agevolazioni, forme di rafforzamento patrimoniale e ricapitalizzazione". Gli interventi, ha aggiunto, "cercano di indirizzare la ripartenza dell'economia lungo sentieri virtuosi di investimento, innovazione, individuazione di nuovi indirizzi strategici, crescita dimensionale".

"Dialogo essenziale" - Il decreto punta a una ripartenza che "favorisca la transizione verso modelli di sviluppo sostenibile, resilienti e innovativi", Gualtieri ha ribadito incoltre che, secondo il governo "il metodo del dialogo è essenziale e contiamo sull'apporto del Parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questa normativa".

Cig, "le Regioni semplifichino ancora" - Per la cassa integrazione in deroga, ha chiarito, "siamo intervenuti per snellire le procedure" e ora "invito le Regioni a semplificare il meccanismo" dell'anticipo da parte degli istituti di credito, "rendendo disponibili alle banche gli elenchi della cassa autorizzata". E ancora: "Avvieremo da subito un tavolo di monitoraggio delle entrate degli enti locali: siamo pronti se necessario a integrare ulteriormente le risorse stanziate".

Taglio Irap - Per le imprese, secondo il ministro, "l'intervento più rilevante è la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata Irap 2020, una misura importante di sostegno, risultato di un dialogo con il mondo produttivo che ha avanzato una richiesta che abbiamo ritenuto giusto accogliere, sia pure in parte: riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni e rappresenta un taglio alle tasse da 4 miliardi per circa 2 milioni di imprese".

Seconda tranche agli autonomi - Gualteri ha spiegato che "lunedì si è concluso il pagamento della seconda tranche" del bonus per circa 4 milioni di autonomi e "chi è rimasto in coda" per dati mancanti della prima mensilità "riceverà nei prossimi giorni le rate richieste". Il bonus, ha ricordato, sarlià a maggio a mille euro ed è confermato anche per i professionisti iscritti alle casse. In fase di preparazione "il decreto attuativo per mettere in condizione le casse di erogare i 600 euro nei prossimi giorni e la rata successiva di mille euro".