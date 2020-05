Dl Rilancio, Conte: snellite procedure Cig e meno tasse per 4 mld

"Abbiamo registrato dei ritardi per la cassa integrazione in deroga, dove la procedura è farraginosa", ma "tutte le regioni si sono rese disponibili per trovare la soluzione più rapida". Lo ha detto Giuseppe Conte sul decreto Rilancio, sottolineando che il governo ha quindi "snellito questa procedura". Il premier ha poi spiegato che con questa Manovra ci sarà un taglio delle tasse di 4 miliardi".