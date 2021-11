Dl proroghe, via libera del Senato con 210 voti a favore e 30 contrari

ansa

L'Aula del Senato conferma la fiducia al governo sul decreto proroghe con 210 sì, 30 no e nessun astenuto. Con il via libera di palazzo Madama il provvedimento è approvato in via definitiva. Fratelli d'Italia ha espresso voto contrario criticando il carattere omnibus del provvedimento, il mancato accoglimento di emendamenti migliorativi e il ricorso all'ennesima fiducia.