Dl proroghe, bozza 11 articoli: da patenti a smart working P.a.

Italy Photo Press

Nuove scadenze e cambio di regole per lo smart working nella P.a., più tempo al governo per esercitare il golden power in alcuni settori, e documenti di identità scaduti durante la pandemia validi fino a settembre. Sono alcune delle norme contenute nella bozza del decreto Proroghe sul tavolo del Consiglio dei ministri: nel testo in entrata, di 11 articoli (6 nelle prime versioni), non compare l'intervento sulle concessioni per le spiagge.