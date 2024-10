Dl Omnibus, Camera lo approva con 148 voti: è legge

Il provvedimento, nel corso dell'esame a Palazzo Madama, si è arricchito di numerose norme. Dal Bonus Natale per i redditi bassi alla sanatoria sul pregresso per incentivare le adesioni al concordato biennale, dalla stretta sulla pirateria del calcio in tv alle procedure più snelle per l'erogazione delle risorse del Pnrr. Queste si aggiungono al testo approvato ad inizio agosto in consiglio dei ministri che prevedeva tra l'altro anche il raddoppio della flat tax per i "Paperoni" che rientrano in Italia, il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e nuove proroghe fiscali. Ecco di seguito le principali misure.