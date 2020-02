Dl Milleproroghe, bozza: slitta ad aprile obbligo tracciabilità per sconti fisco 

Fino al 31 marzo 2020 sarà ancora possibile chiedere le detrazioni al 19% per alcune spese sanitarie, per i mutui o l'università. E' quanto prevede una bozza di emendamento del governo al dl Milleproroghe. Il provvedimento, che fa slittare al primo aprile l'obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni, costa 217 milioni nel 2021 coperti riducendo il fondo per il taglio del cuneo fiscale