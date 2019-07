Dl Mibac: via libera dal Senato con 133 sì, ora passa alla Camera

L'Aula del Senato ha approvato il dl Mibac con 133 sì, 11 no e 89 astenuti. Il provvedimento, che ora passerà alla Camera, detta misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le Attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.