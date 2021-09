Dl Green pass, M5s: "Dalla Lega incoerenza totale"

Ansa

"E' gravissimo il comportamento in Aula della Lega che approfitta del voto segreto per votare con l'opposizione contro il Green pass e quindi contro un provvedimento a cui aveva dato il via libera in Consiglio dei ministri. Il voto segreto però non cancella la gravità di questo atteggiamento: la Lega in Parlamento vota contro quanto deciso dalla Lega al governo". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del M5s della commissione Affari sociali.