Dl Green pass, governo pone la fiducia al Senato: Lega voterà a favore

Ansa

Il ministro per i rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha posto in Senato la fiducia sul decreto sul green pass nel testo approvato dalla Camera (e già in vigore). L'esito del voto è però scontato dato che la Lega ha annunciato il proprio via libera: "Non dobbiamo esasperare i toni, abbiamo votato a favore anche in consiglio dei ministri, discuteremo in Aula", ha detto il capogruppo Massimiliano Romeo.