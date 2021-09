Dl Green pass, Camera dà il via libera con 259 sì e 34 no

Quasi un terzo del gruppo della Lega ha partecipato alla votazione finale nell'Aula della Camera sul decreto legge Green pass: si evince dai tabulati della votazione secondo cui del gruppo del Carroccio hanno votato solo in 45 su 132. Presente al 57% il gruppo di Fdi: hanno votato in 30 su 37. In Forza Italia risultava presente solo il 35%: 27 su 76 deputati in totale.

Il decreto legge Covid che ha ricevuto l'ok della Camera contiene le norme sul Green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle Regioni.