Dl fisco, Salvini: "Stralcio? Tutto si può fare, risolviamo"

Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5s? "Tutto si può fare". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini. "Basta che quando la gente legge e approva una cosa, sia convinta di quello che legge e approva. Io sono qua per risolvere i problemi, non per crearli - ha aggiunto Salvini - . Sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi, perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva".