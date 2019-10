Dl fisco, fonti governo: primo ok alla stretta sul carcere per gli evasori

Carcere per i "grandi evasori", confisca per sproporzione e inasprimento delle pene: sono stati questi i punti discussi durante un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Lo riferiscono fonti del governo, precisando che è stata raggiunta un'intesa di massima sull'impianto del pacchetto giustizia che farà parte del decreto fiscale in prima istanza o in fase di conversione. "Ora si tratta solo di limare i dettagli", viene specificato.