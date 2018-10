Dl Fisco, Di Maio: "Rimasto scudo estero, ma lo correggeremo"

"Per una 'dimenticanza' rimane nel testo del decreto Fiscale il riferimento ai capitali esteri, sia per la rottamazione che per il condono. Fonti del ministero dell'Economia assicurano, però, che le parti del testo sulla pace fiscale e i processi verbali di constatazione verranno modificati in Parlamento". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook, aggiungendo: "Poi dicono che non mi devo incazzare".