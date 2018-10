Dl fisco, Di Maio: felice del no Lega al condono, amici ritrovati

"Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio davanti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri convocato dal premier Giuseppe Conte per esaminare nuovamente il dl fiscale. "In Cdm chiariremo la questione della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia", ha aggiunto.