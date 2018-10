Dl fiscale: Salvini non sarà in Cdm,ma per Di Maio serve chiarimento

Dopo la convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale, Matteo Salvini conferma che non sarà presente perché impegnato altrove. Il vicepremier è però anche tornato a ribadire la sua posizione: "Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati". Di tutt'altro avviso Luigi Di Maio: "Adesso il tema è politico e c'è bisogno di un chiarimento politico. La sede giusta è il Cdm ma possiamo anche fare un vertice prima".