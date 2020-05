Dl elezioni, Gasparri al governo: "No election day 13 e 14 settembre"

C'è il no di Forza Italia all'ipotesi di un election day il 13 e 14 settembre come ipotizzato dal governo che vorrebbe accorpare Comunali, Regionali e Referendum confermativo previsto dalla Costituzione. "Deve essere una scelta condivisa con tutti i partiti e non l'ennesima imposizione", ha detto Maurizio Gasparri. "Bisogna garantire una vera campagna elettorale e un libero confronto con i cittadini", ha aggiunto il senatore.