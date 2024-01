Decreto Energia, governo pone la fiducia alla Camera

Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto energia.

Lo ha annunciato in Aula il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dopo la discussione generale. La fiducia è stata posta sul testo approvato dalle Commissioni, senza modifiche. La conferenza dei capigruppo per stabilirà poi i tempi di discussione e di voto.