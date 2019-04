Dl crescita, spunta un nuova rottamazione sulle tasse locali

Nell'ultima bozza del decreto crescita spunta un allargamento della rottamazione agli enti locali che non hanno utilizzato per la riscossione l'ex Equitalia. Il testo prevede che Comuni, Province e Regioni possano deliberare la "definizione agevolata", scontando le sanzioni, sulle "entrate, anche tributarie" che non sono state riscosse "a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale" notificati tra il 2000 e il 2017.