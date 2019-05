Dl crescita, emendamenti pro famiglie e detrazioni sui pannolini

Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ha presentato due emendamenti governativi al "Dl crescita". Il primo potenzia il "bonus bebè", ampliato ai redditi Isee fino a 35mila euro, mentre il secondo prevede detrazioni fiscali per l'acquisto di pannolini e latte in polvere. "Dopo quasi un anno, tutti nel governo si sono resi conto che il rilancio demografico è la sfida per lo sviluppo e il futuro del Paese", ha spiegato Fontana.