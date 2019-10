Dl Clima, l'eco-rottamazione viene estesa alle auto Euro-3

La eco-rottamazione viene estesa anche alle auto Euro-3: nell'ultima bozza del dl Clima sono infatti aumentati i fondi a disposizione del "Programma sperimentale buono mobilita'': 255 milioni, 5 dei quali per il 2019 e 125 per 2020 e 2021. Il "buono mobilita'' rimane di 1.500 euro. Prevista anche la riduzione progressiva dei sussidi fossili, i cui importi saranno destinati per il 50% a un Fondo del Mef per interventi in materia ambientale.