Dl cartelle, stop a pagamenti e pignoramenti fino al 31 dicembre

Ansa

La bozza del decreto sulla riscossione esattoriale, al centro del Consiglio dei ministri notturno assieme alla Manovra, prevederebbe la proroga della sospensione dei pagamenti delle cartelle già ricevute fino alla fine dell'anno, e lo stop per i pignoramenti di stipendi e pensioni, sempre fino al 31 dicembre. Si tratta di un decreto di soli due articoli, che entrerà in vigore non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.