Dl Calabria, via libera della Camera: testo passa con 240 sì e 76 no

La Camera ha approvato in prima lettura il decreto Calabria, varato dal governo il 18 aprile e ora in fase di conversione in legge. Il provvedimento ha avuto 240 voti favorevoli, 76 contrari con 316 deputati presenti e votanti. Il provvedimento prevede misure straordinarie (valide per 18 mesi) per traghettare il servizio sanitario calabrese verso situazioni amministrative di "normalità", dopo il commissariamento.