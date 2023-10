Dl Caivano, il governo vuole introdurre il reato di "stesa"

"Contrasto delle sparatorie a fini intimidatori con l`introduzione del reato di stesa e stop della messa alla prova per i minorenni che compiano reati gravi, quali omicidio, stupro e rapina aggravati", questo l'obiettivo del governo secondo quanto annunciato dal sottosegretario di Stato con delega alla giustizia minorile, senatore Andrea Ostellari.

"Gli interventi sono dedicati alla memoria del giovane musicista Giovambattista Cutolo, trucidato senza una ragione, e ai familiari delle vittime innocenti che chiedono giustizia - dice ancora Ostellari -. L'impegno per la prevenzione dei reati e l'educazione dei giovani prosegue, ma non impedisce di intervenire anche con strumenti repressivi delle fattispecie che creano maggiore allarme sociale". "Chi uccide, stupra e compie reati gravi, anche se minorenne, sconterà la pena fino in fondo", conclude il senatore.