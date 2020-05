Dl boss, Bonafede: "Ribadito l'impegno del governo contro la mafia"

"Ribadiamo con fermezza quanto lo Stato sia impegnato nella lotta alla mafia. Un impegno che continuiamo a portare avanti, in onore della memoria di chi su questo terreno ha perso la vita e i propri affetti, nonché per il futuro dei nostri figli". Lo afferma il ministro della Giustizia Bonafede commentando il via libera al Dl boss. "La mafia mina le fondamenta della democrazia e dobbiamo mettercela tutta affinché la giustizia faccia sempre il suo corso".