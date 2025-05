L'Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo chiesta sul decreto Albania. Sono stati 90 i voti favorevoli, 56 i contrari e un astenuto. Il decreto consente di usare i centri per migranti aperti in Albania, in particolare l'hotspot di Gjader. Ha avuto il primo via libera, alla Camera, il 15 maggio, anche allora con la fiducia. Ora è legge.