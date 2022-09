Dl aiuti, Conte: "Dal M5s niente veti, lo approviamo martedì"

Il Dl aiuti "noi lo approviamo martedì, non abbiamo mai posto un veto su questo decreto".

Lo ha detto Giuseppe Conte, leader pentastellato, a margine di una iniziativa elettorale a Firenze. Che il M5s non voglia votarlo, sostiene Conte, "è una menzogna, una falsità da campagna elettorale: i cittadini non li possiamo prendere in giro in questo modo, mentre invece serve una soluzione per 30mila, 40mila aziende che stanno fallendo".