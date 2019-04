Divorzio social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: si sono "defollowati" su Instagram | Il leghista: "Mai seguito"

Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si seguono più su Instagram o, come si direbbe in gergo, si sono "defollowati" (non si sa se concretamente i due leader o i loro social manager). E pensare che, ai tempi del contratto di governo, tra i due ci sarebbe stato perfino uno scambio di like su Facebook. A riportare il tutto è Il Messaggero, che si sofferma anche sui numeri dei due alleati di governo. "Di Maio su Instagram? Non l'ho mai seguito - ha aggiunto - se ci sono giornalisti che vanno a vedere queste cose vuol dire che hanno tempo da perdere. Seguo la Pellegrini, la polizia di Stato, l'Avis", ha replicato Salvini.