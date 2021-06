Discoteche, Salvini: manca data sulle riaperture, puniti giovani e lavoratori

"Perché punire ancora i giovani? Locali per ragazzi e discoteche sono aperti da tempo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9 luglio anche in Francia. In Italia ancora nulla, neanche una data, nonostante le richieste della Lega, di 3.000 imprenditori e 100.000 lavoratori". Lo afferma Matteo Salvini, aggiungendo: "Meglio un divertimento controllato, con protocolli di sicurezza seri, oppure i rave party e le feste abusive?".