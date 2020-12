Dimissioni Bonetti, replica a Boccia: "Responsabilità assunta ogni giorno"

"Sono un ministro della Repubblica, la mia responsabilità me l'assumo ogni giorno nelle cose che faccio e penso che Boccia lo sappia perché ha imparato a conoscermi". Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, replicando al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che, sulla possibilità di dimissioni della Bonetti, aveva detto: "Se ne assumerà le sue responsabilità, come il suo partito".