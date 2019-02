Diciotti, Salvini parlerà in Aula: entro giovedì invierà memoria

Matteo Salvini farà pervenire entro giovedì la sua memoria sulla vicenda giudiziaria sul caso Diciotti in Giunta per le autorizzazioni al Senato. Lo rendono noto fonti della Lega. L'intervento del ministro dell'Interno è invece previsto, "al momento e come di consuetudine", quando il caso sarà all'esame dell'Aula.