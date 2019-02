Diciotti, Salvini: "Governo va avanti a prescindere dalla decisione"

"Il governo va avanti a prescindere da cosa si deciderà pro o contro Salvini". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, in merito al voto in Giunta per le immunità sul caso Diciotti. Quanto alla consultazione online decisa dal M5s, il vicepremier ha spiegato che è "giusto consultare gli iscritti. Spero che non finisca come a Sanremo, dove gli italiani hanno votato in un modo, poi la giuria ha cambiato, spero ci sia più trasparenza".