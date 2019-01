Diciotti, Gasparri: "A Salvini non basterà un video su Facebook"

Sul caso Diciotti la Giunta per le immunità ascolterà Salvini che "porterà le sue argomentazioni e farà le sue citazioni sulla giurisprudenza". Per il presidente dell'organismo di Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, è però "chiaro" che il ministro "dovrà seguire le procedure della Giunta: è evidente che non è una questione che si risolve con un video su Facebook o con una raccolta di firme".