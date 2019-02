Diciotti,Di Maio: "M5s non ha mai votato per immunità,vedremo carte"

Sulla questione Diciotti e autorizzazione a procedere contro Salvini, Luigi Di Maio precisa che "nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare l'immunità dai parlamentari" ma aggiunge che "questa situazione è un po' diversa, ma non per questo abbiamo già deciso". E chiarisce che "per quanto mi riguarda il mio riferimento sono i senatori della giunta. Il voto arriverà tra qualche settimana. Leggeremo le carte e prenderemo una decisione".