Diciotti, attacco della senatrice M5s Fattori a piattaforma Rousseau

Un duro attacco è stato lanciato via Facebook dalla senatrice M5s Elena Fattori contro la piattaforma Rousseau per il suo mal funzionamento, il giorno della votazione online sul caso Diciotti. "Il sistema Rousseau usufruisce di 90.000 euro di soldi 'pubblici', versati dai parlamentari dai loro stipendi, dal mese di marzo. Quindi ha ottenuto circa un milione di euro. Dovrebbe funzionare come un orologio svizzero. Non riesco neanche a connettermi", afferma.