Di Maio: trovare una sintesi nel M5s, Di Battista non credo voglia fare il capo

"Nominare un nuovo capo del M5s potrebbe deresponsabilizzare molti, spingendoli a sollevare problemi". A dirlo è Luigi Di Maio, secondo cui "il Movimento è composto da tante anime e questa diversità è una ricchezza". Per questo, sottolinea il ministro pentastellato, "dobbiamo trovare il modo di fare sintesi, una volta per tutte". Di Battista nuovo leader? "Non credo che Alessandro prema su questo tasto - osserva -. Anche per lui vengono prima i temi".