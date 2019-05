Di Maio: "Su Siri non arretriamo, spero non serva il voto in Cdm"

Con la Lega "adesso la tensione è alta perché, finché Siri non se ne va, io sulla corruzione non posso arretrare". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. "In Cdm noi abbiamo la maggioranza - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle -, ma spero che non ci sia bisogno di votare, nel caso il risultato sarebbe scontato. In ogni caso noi non apriamo nessuna crisi".