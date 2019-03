Di Maio: "Sosteniamo accordo commerciale fra Juncker e Trump"

"Come governo siamo sostenitori dell'intesa che si sta provando a portare avanti fra Europa e Stati Uniti, fra Jean-Claude Junker e Donald Trump per i nuovi accordi commerciali". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio. "Crediamo che sia una buona opportunità per far ripartire il comparto automotive in Europa e in Italia, e questo ci consentirà di essere più forti dal punto di vista della produzione industriale", ha aggiunto.