Di Maio: si va verso revoca concessione ad Autostrade 

"Speriamo di poter vendicare le vittime del ponte Morandi e speriamo di poter togliere il prima possibile le concessioni a questi signori, che non hanno fatto le manutenzioni". Lo ha detto Luigi Di Maio, sottolineando di dover "ringraziare la ministra De Micheli perché in aula è andata anche oltre le mie aspettative. Adesso siamo in dirittura d'arrivo, revochiamo le concessioni".