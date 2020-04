Di Maio: "Serve accordo ma non possiamo accettare ogni compromesso"

"L'Italia non ha colpe, l'Ue deve capirlo. Il piano Sure e la linea Bei sono passi avanti, ma la vera domanda è: bastano i soldi messi sul piatto?". E' quanto scrive sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. invitando il governo italiano a sedersi al tavolo ma senza abbassare il capo. "Bastano 100-200 miliardi messi in campo dall'Europa di fronte ai 2mila messi dagli Usa? Dobbiamo raggiungere un accordo, non accettare qualsiasi compromesso".