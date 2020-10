Di Maio: "Rivolte a Napoli? Dai commercianti manifestazione pacifica, ma si sono infiltrati dei gruppi organizzati"

La puntata di "Live - Non è la d'Urso", in onda domenica 25 ottobre su Canale 5, si è aperta con l'intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha commentato il Dpcm con le nuove misure restrittive anti-Covid, in vigore fino al 24 novembre.



"Queste misure sono state già adottate in altri paesi europei e sono quelle indicate dalla comunità scientifica, con lo scopo di evitare un altro lockdown totale", spiega in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso. Di Maio prosegue: "Non sono d'accordo con chi dà la colpa agli italiani, l'andamento è europeo, dobbiamo prendere misure stringenti ma bisogna aiutare tutti gli imprenditori che in questo momento sono danneggiati.



E ancora: "Dobbiamo creare un canale di fiducia tra cittadini e istituzioni, bisogna cogliere questa occasione per tagliare tutto quello che non serve". Tra i temi trattati durante il collegamento anche le recenti rivolte di Napoli: "I commercianti avevano organizzato una manifestazione pacifica e hanno ragione a essere arrabbiati perché dobbiamo aiutarli, ma si sono infiltrati dei gruppi organizzati e chi aggredisce i poliziotti è un vigliacco".



Infine le previsioni legate al Natale: "Se adesso rispettiamo le regole e facciamo in modo che la curva si possa abbassare, riusciremo a vivere un Natale insieme".