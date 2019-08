Di Maio riunisce lo stato maggiore del M5s: punto sul governo

Luigi Di Maio ha riunito lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle per fare il punto formazione del governo. La riunione è stata organizzata in un appartamento privato del centro di Roma e vi hanno preso parte i "big" del M5s, inclusi i capigruppo alla Camera e al Senato che, in mattinata, hanno incontrato la delegazione Pd e il premier incaricato Giuseppe Conte.