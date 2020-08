Di Maio: "Rispettare il patto con il Pd, legge elettorale entro l'estate"

Sulla legge elettorale "noi siamo d'accordo, il governo l'ho formato io insieme a Zingaretti e c'era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente". E' quanto afferma Luigi Di Maio, precisando: "Siamo pronti a votare una nuova legge elettorale già prima della fine dell'estate. Questa è la nostra posizione, limpida, cristallina". Per il ministro degli Esteri ,"questa riforma renderà il sistema più snello ed efficiente e ridurrà gli squilibri".

Lega: "Le priorità sono altre" - In merito alla legge elettorale, la Lega sottolinea che "le priorità sono altre" e Matteo Salvini su Facebook dice: "Secondo Zingaretti la priorità per l'Italia è la legge elettorale. Uno potrebbe dire questo, salutare e ringraziare. Ma le priorità della Lega sono altre: stop delle tasse fino al 31 dicembre, stop agli sbarchi all'infinito e riapertura delle scuole in sicurezza".

Di Maio: "Il taglio non è antipolitica" - Parlando poi del referendum sul taglio dei parlamentari Di Maio, in un'intervista al "Corriere della Sera", dice che "a ragione di logica dovrebbero essere per il sì tutte le forze politiche che lo hanno votato in Parlamento. Poi, per carità, se votano una cosa pensandone un'altra è un problema loro e un dato che gli italiani dovrebbero prendere in considerazione". E insiste: "Anche il Pd ha votato la riduzione di 345 parlamentari e io ho fiducia nelle forze di governo. Io non vedo questa campagna antipolitica e ad ogni modo le motivazioni del Sì sono talmente tante e concrete da non dover scadere in un approccio antipolitico, che troverei ingiusto".

Salvini: "Io voto sì, non sono un Renzi qualunque" - Sul referendum prende una chiara posizione anche la Lega, con Matteo Salvini che a Rete 4, sul referendum dice: "Salvini e la Lega sanno cosa scegliere. Ho votato per il taglio, confermerò il taglio dei parlamentari. Non son un Renzi qualunque che vota No per salvare la poltrona. E' strano il cambiamento di atteggiamento del Pd e di Renzi che prima erano contro e adesso sono a favore".

Poi aggiunge: "La mia indicazione da cittadino italiano e da segretario della Lega è di votare sì perché il Parlamento può funzionare anche senza tutti questi parlamentari. Se poi qualcuno mi dice che questo taglio risolverà il problema del lavoro, dell'Italia, della scuola e dell'ambiente, evidentemente no. Se l'Italia non diventa una repubblica federale e presidenziale saremo sempre gli ultimi in Europa. Vorrei che ritornassimo ad essere i primi".