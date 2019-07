Di Maio: "Raggiunto accordo di maggioranza sul salario minimo"

"Sono contento che in queste ore si sia raggiunto un accordo di maggioranza" sul salario minimo orario. Così il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione della presentazione del Rapporto Inps. Si tratta, ha spiegato Di Maio, di "una legge di civiltà" per cui auspico "non ci siano divisioni tra maggioranza e opposizioni". "Non è più accettabile che in Italia ci siano cittadini pagati due o tre euro l'ora".